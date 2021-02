PRINGLE (née Toupin), Madeleine

C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Madeleine Toupin Pringle le 12 février 2021, épouse de feu James Pringle.Elle laisse dans le deuil ses enfants Suzanne (André Labelle), Robert (Lucie Angiolelli), Lorraine et Normand (Colleen Barrett), ses petits-enfants Shayne (Mélanie), Xavier (Jonathan), Ariel (Samuel), Louis (Ireland) et Luc (Felicia), ses deux arrière-petits-enfants Thomas et Eliott, ses soeurs Jacqueline, Lise, Yolande et Hélène (André Fouquereau) ainsi que de nombreux parents et amis.Madeleine a fait du bien à tellement de gens autour d'elle. Le 7 décembre 1966, sa vie de jeune mère au foyer a basculé à jamais. Son époux, terrassé par un AVC, est resté hémiplégique et aphasique jusqu'à son décès le 9 février 2001. Elle avait 4 enfants dont la plus vieille était âgée de 9 ans. Madeleine avait une si belle plume, beaucoup de talent et une éthique de travail impeccable. Elle est devenue assistante-greffière de la Ville de Lachine où elle a travaillé jusqu'à sa retraite. Malgré la présence de la dévoreuse de souvenirs, qu'était l'Alzheimer, dont elle était atteinte, elle s'est souvenue jusqu'aux derniers jours de sa vie du bonheur et de la fierté que cet emploi lui procurait. Elle a aussi fondé le Club des personnes handicapées du Lac St-Louis à Lachine où elle a continué d'être membre du conseil d'administration longtemps et bénévole assidue jusqu'en 2018, soit durant 40 ans. Madeleine était animée d'une foi profonde. Son endroit préféré, son havre de paix, était l'Église des Saints-Anges de Lachine.En souvenir d'elle, nous vous invitons à faire des dons à :Étant donné les circonstances actuelles, le service funéraire aura lieu sur invitation, mais pourra être visualisé en direct sur la page Facebook de l'Église des Saints-Anges de Lachine, le lundi 22 février 2021 à 10h00.