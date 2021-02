PAQUIN, Réjean



À Laval, le 8 février 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé Monsieur Réjean Paquin, époux de feu Raymonde Benjamin.Il laisse dans le deuil ses enfants Richard (Danielle), Serge (Nathalie) et Sylvain (Julie), ses petits-enfants Caroline (Diego), Jean-Sébastien (Sabrina) et Alexandra ainsi que plusieurs parents et amis.En raison de la situation actuelle, une cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille proche.