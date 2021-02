SIMONEAU, Grégoire



Le 14 février 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé, dans la sérénité, M. Grégoire Simoneau, de St-Ignace de Loyola, époux de feu Thérèse Vandal.Il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Brigitte Casavant) et Nancy (Donald Lalande), ses petits-enfants, Charles (Roxane Lessard), Félix, Jacob S. et Renaud S., son arrière-petite-fille Lauralie ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, une célébration aura lieu à une date ultérieure. Les proches seront contactés.