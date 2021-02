PAGEAU, Esther (née Labelle)



À Montréal, le 27 novembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée Esther Labelle, épouse de feu Pierre Pageau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (Yolande), Pierre (Diane) et Lynda (Normand), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs, neveux, nièces, patents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 Beaubien Est, Montréal,le samedi 15 mai 2021 dès 13h et suivra à 15h30 une liturgie de la Parole au complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec.