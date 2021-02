21 choses à faire (absolument) lors d’un voyage aux Îles-de-la-Madeleine

Tout le monde revient des Îles-de-la-Madeleine avec mille et un coups de cœur et plein de découvertes «secrètes». En attendant de trouver vos propres incontournables, vous pouvez mettre ceux-ci sur votre bucket list sans hésiter!

Voici 21 choses à faire aux Îles-de-la-Madeleine cet été (si la situation sanitaire le permet):

1. S’offrir un (des) repas de homard.

Lobster roll au Cap Dauphin's Fish Shack, club-sandwich Chez Armand ou homard entier dans votre Airbnb: peu importe!

2. Prendre un café tranquille au Café de la Grave.

Impossible d’aller aux Îles sans s’arrêter dans ce café culturel à Havre-Aubert.

3. Faire une excursion jusqu’à l'Île d’Entrée, en Zodiac ou en traversier.

L’Île d’Entrée n'est pas reliée au reste de l’archipel par la route, ce qui la rend un peu mystérieuse, et c'est là que se trouve la plus haute «montagne» de l’île (avec 174 m). Les vues sont magnifiques et il y a plein de vaches en liberté!

4. Magasiner chez Petite Sauvage pour des cosmétiques et savons botaniques locaux.

Probablement la meilleure façon de ramener un petit peu des Îles chez soi.

5. Flâner sur la plage du Bout du banc.

Une looooongue plage de sable blanc (12 km) qui s’avance loin dans la mer.

6. Flâner sur la plage de la Grande Échouerie.

Une autre grande plage blanche (8 km) où vous verrez peut-être des loups de mer.

7. Flâner AUSSI sur la plage du cap Alright.

Son sable n’est pas aussi blanc, mais les falaises et le petit phare qui la surplombent sont si photogéniques!

8. Faire le plein de produits «boucanés» au Fumoir d’Antan.

En temps normal (c’est-à-dire hors-pandémie), on peut aussi visiter le séchoir traditionnel où sont fumés les poissons.

9. Faire le plein de fromages à la Fromagerie du Pied-de-Vent.

Pour vos pique-nique à la plage et pour le retour à la maison.

10. Aller voir les quais de pêcheurs, comme celui de la Grande-Entrée.

Surtout durant la saison du homard (de mai à début juillet environ).

11. Prendre un bon repas au Pas Perdus.

La place sympathique à essayer «downtown» Cap-aux-Meules.

12. Pique-niquer au pied des falaises rouges de la plage de la Dune du Sud.

Il y a même des petites grottes que l’on peut explorer à marée basse.

13. Déguster une bière (et pourquoi pas un plateau de produits locaux) à la microbrasserie À l’abri de la Tempête.

Sur la terrasse et au coucher de soleil de préférence.

14. Faire une séance de planche à pagaie ou de SUP yoga chez Cindy Hook.

Ou juste aller prendre un bon latté sur la terrasse, en admirant la lagune de Havre aux Maisons.

15. Louer un scooter.

Jamais conduit ça? Chez Agence de location des Îles, on vous donnera un petit cours avant de vous laisser aller dans les beaux paysages. Très cool!

16. Faire une petite randonnée dans la réserve naturelle des Demoiselles.

Ou sur l’île Boudreau. Ou sur la promenade de la Côte. Ou sur le Sentier du littoral.

17. Aller voir un spectacle au Vieux-Treuil ou aux Pas Perdus.

Si la situation sanitaire le permet, bien sûr.

18. Faire du kayak au parc de Gros-Cap.

Ce camping-auberge-base-de-plein-air-cap-rocheux est un must pour les activités nautiques, dont le kayak et le SUP le long des falaises et dans les grottes marines.

19. Goûter les délices maison frais du jour de la Pâtisserie Hélène des Îles.

Encore de la bouffe, mais que voulez-vous!

20. Prendre un cours de kitesurf (ou juste aller voir les pros faire leurs jumps).

Les Îles sont idéales pour s’initier à ce sport et on y trouve plusieurs écoles (Kite aux Îles, Aérosport les Îles, Anhooked...).

21. Admirer le coucher de soleil à la Belle Anse.

Le nom dit tout.

