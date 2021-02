PÉPIN, Abbé Réal, ptre



À la résidence Sélection Ouest de l'Ile, de Pointe-Claire, vendredi le 5 février 2021 est décédé l'Abbé Réal Pépin, prêtre retraité, ancien vicaire de la Paroisse St-Joachim de Pointe-Claire (1954 à 1965) puis vicaire et curé de la Paroisse St-Sacrement de Lachine de 1965 à 2003.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil ses 2 soeurs, Lise (feu Gérald Robitaille) et Claire (Maurice Prudhomme) ainsi que de nombreux parents et amis dont la famille Cardinal.Le tout en privé, l'Abbé Pépin sera exposé en chapelle ardente samedi le 20 février à 13 h à la cathédrale de Montréal, suivi des funérailles célébrées par Monseigneur Christian Lépine à 14 h et de l'inhumation dans la crypte de la Cathédrale.Les funérailles pourront aussi être suivies sur YouTube au site de la cathédrale Marie-Reine-du-Monde de 13 h à 15 h.www.jjcardinal.ca