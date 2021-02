ST-DENIS, Claude



Le 12 février 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Claude St-Denis, époux de Mme Micheline Derouin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Robert St-Denis (Karen Edgecombe) et François St-Denis, sa soeur Claudette St-Denis (Gaétan Bourbonnais), ses petits-enfants Emanuelle St-Denis (Jean-François Montour) et Audrey St-Denis, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Étant donné les circonstances actuelles, la famille se réunira en toute intimité auMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec.https://parkinsonquebec.ca/impliquez-vous/faire-un-don/