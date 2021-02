SMITH, J. R. Eddy



C'est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du décès de M. Eddy Smith, le 12 février 2021, à l'âge de 97 ans, conjoint de feu Gisèle Pilote.Il laisse dans le deuil ses enfants Robert (Suzanne Piché), Carolle et Pierre (Line Vachon) ainsi que sa soeur Madeleine et plusieurs neveux et nièces.Pour lui rendre hommage et garder une trace des bons moments vécus, une célébration en sa mémoire aura lieu quand les circonstances le permettront. Ainsi, les intimes de la famille seront avisés au moment opportun.