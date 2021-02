CHAUMONT née Ethier, Lise



De Boisbriand, le 14 février 2021, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Lise Ethier, épouse de M. Jean-Marc Chaumont.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Martin (Patricia Phee), Caroline (Patrick Boileau) et Jean-François (Fanny Tétreault), ses petits-enfants, Alexandre, Marc-André, Samuel, Lauriane, Rosalie et Zoé, son frère Robert, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.En raison des circonstances, les rituels funéraires auront lieu dans l'intimité de la famille immédiate au:SAINTE-THÉRÈSE450 473-5934www.rfgoyer.comSi vous êtes un membre de la famille éprouvée ou un proche significatif, votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives émises par la Santé Publique en regard à la distanciation physique, au port du masque ou couvre-visage obligatoire et un maximum de 25 personnes pourra participer à la cérémonie.Votre témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.https://www.coeuretavc.ca/