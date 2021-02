TOUTEN, Gabriel



Monsieur Gabriel Touten est décédé subitement à la suite d'un malaise cardiaque à Montréal, le 12 février 2021, à l'âge de 95 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Édith, ses filles Manon (Jocelin), Carole, Denise (Danny), ses petits-enfants Caroline et Samuel, ses arrière-petits-fils Logan et Raphaël, sa soeur Claire, sa belle-soeur Hermance ainsi que de nombreux autres beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et amis.