DESJARDINS, Jeannine



De Blainville, le 3 février 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Jeannine Desjardins, épouse de feu M. Euclide Desjardins.Elle laisse dans le deuil ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses arrière-arrières-petits-enfants, son frère et sa soeur, ses neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Compte tenu de la pandémie actuelle, il est possible de recevoir les condoléances au salon funéraire tout en respectant les recommandations gouvernementales. La famille déterminera un maximum de 25 personnes qui seront autorisées à s'y présenter. Ainsi, seule les personnes inscrites sur la liste des invités seront admises au salon.Les invitations seront envoyées par la famille aux personnes concernées afin de déterminer l'heure des visites à laquelle elles seront autorisées.La famille recevra les condoléances le 27 février 2021, de 9h à 10h, de 11h à 12h, de 14h à 15h et de 16h à 18h au:418 BOULEVARD LABELLE,ROSEMÈRE, J7A3R8Une cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du même endroit, à 17h30. Si vous ne pouvez pas être présents, vous pourrez y assister en visionnant la cérémonie en direct sur le: www.funeraweb.tvVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Hôpital St-Eustache en l'honneur de madame Jeannine Desjardins.