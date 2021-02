CHOUINARD, Jeannine



Au Centre d'hébergement Sylvie Lespérance, le 13 février 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Jeannine Chouinard de St-Charles-Borromée. Elle était l'épouse de feu Hervé Jetté et la mère de feu Lucie (Jean Tarte).Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jacques (Louise Côté), Louise, Mario (Josée Perreault), Hélène (André Brissette) ; ses petits-enfants : Etienne, Jennifer, Marinoël, Jonathan, Mathieu, Jessica, Alex, Ève, Valérie ; ses arrière-petits-enfants : Morgane, Manu, Dalie, Lila, Sarah, Jordane, Nova ; ses soeurs et son frère, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées à Ste-Brigide d'Iberville à une date ultérieure et l'inhumation aura lieu au même endroit. De plus amples informations à venir.www.centrefunerairejoliette.com