TURCOT, Claude



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons la mort prématurée de notre père, Claude Turcot, époux de feu de Nicole Neault.Il est décédé à l'Hôpital général Lakeshore le 11 janvier dernier, après avoir succombé à des complications cardiaques.Il laisse derrière lui ses fils Éric (Claudia) et Alexandre (Lydgia), ses petits-enfants Alec, Michael et Nathan, ses soeurs et frère Micheline, Huguette (Michel) et Gaétan (Louise), ses nièces et neveux ainsi que plusieurs parents et amis.Claude a toujours mis sa famille en priorité et il était un amant de la bonne cuisine. Boute-en-train, il avait le don de nous amuser par ses histoires et anecdotes. Il a su toucher tous ceux et celles qui l'ont côtoyé par sa gentillesse et sa bienveillance. Il manquera beaucoup à sa famille.En raison des circonstances actuelles, les funérailles se tiendront en privé et l'inhumation aura lieu le 29 mai 2021 au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Les services funéraires ont été confiés à la: