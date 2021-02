LAFOND, Roger



M. Roger-Louis Lafond est décédé le 14 février 2021 à l'âge de 80 ans.Le Dr Lafond a pratiqué la médecine familiale à Charlesbourg une grande partie de sa carrière avant de retourner médecin auprès des Forces armées canadiennes jusqu'en décembre 2011. Il s'est retiré à Saint-Jean-sur-Richelieu. Homme calme, dévoué, intègre et responsable, il était passionné de sciences, musique classique, menuiserie et des espaces riverains.Il laisse dans le deuil son épouse, Hélène Piuze, ses filles Valérie, Geneviève (Claude Carignan) et Catherine (Patrick Campey) ainsi que ses petites-filles Stéphanie, Laurence, Alexanne, Marianne, Andréa et Justine.Vos témoignages peuvent se traduire en dons auprès des hôpitaux pour enfants Shriners qui ont joué un rôle significatif à un moment particulier de sa vie.Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur95, BOUL. SAINT-LUCSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990, lesieuretfrere.com