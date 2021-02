MARCOUX, Gilles



Paisiblement à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 16 février 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Gilles Marcoux, résident de Clarenceville, époux de feu Mme Gilberte White, fils de feu Adrien Marcoux et de feu Mignonne Pelchat.Il laisse dans le deuil ses enfants, Diane (Jean Dupuis) et Michel Marcoux (Chantal Dextradeur), ses petits-enfants, Mélanie et Judith Farrell, Rachel et David Marcoux, ses arrière-petits-enfants, Shawn Wilson et Maude Gosselin, ses frères Jacques et Hubert Marcoux, sa belle-soeur, Gisèle Mongeau (Gilles Mongeau), ses neveux et ses nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450 390-1111 complexefuneraire.cale dimanche 28 février 2021 à compter de 14h00, suivi d'une célébration en sa mémoire à 16h00 au complexe même.Toute marque de sympathie à la famille peut se traduire par un don à la Fondation du rein. Des formulaires seront disponibles au bureau du complexe ou en ligne auhttps://rein.ca/