DÉSILETS, André



À Laval, le samedi 13 février 2021 est décédé, à l'âge de 94 ans, André Désilets, époux de feu Yolande Beauchemin.Il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Marie-Josée) et René, ses petits-enfants Dominic et Caroline, ses arrière-petits-enfants Laurent, Ariane, Mélianne, Justine et Nathaniel, son beau-frère Lionel (Rosalie), ses belles-soeurs Denise et Gisèle.La famille se réunira en privé le dimanche 21 février 2021, de 10h à 12h, au complexe funéraireDes funérailles intimes réunissant la famille suivront à 12h.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé Publique, le nombre de visiteurs au salon est limité et le respect des mesures sanitaires actuelles est obligatoire. Prière de communiquer avec la famille avant de vous déplacer.