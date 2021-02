OSTOJIC, Josip "Joe"



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de notre précieux mari, père et grand-père; Joe Ostojic.Décédé le 7 février 2021, il laisse dans le deuil sa conjointe, Jacqueline Gauthier, après 58 ans de mariage, ses enfants: Nancy (Yves) et Tommy (Marie-Eve), ses petits-enfants adorés: Raphaël (Stéphanie) et Sabrina ainsi que de nombreux beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et amis.Des dons peuvent être envoyés à la Maison de Sérénité de Laval, à la mémoire de Josip Ostojic.Vous êtes également invités à transmettre condoléances, anecdotes et photographies directement à notre boîte à souvenirs familliale à l'adresse courriel suivante :