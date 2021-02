SÉNÉCAL, Lucille (née Lazure)



Paisiblement à son domicile, le 9 février 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Lucille Lazure, épouse de feu monsieur Valmore Sénécal et mère de feu Huguette Sénécal.Elle laisse dans laisse dans le deuil ses filles Jacqueline, Marielle (Denis Vincent) et Louise (Serge Bouthillier), son petit-fils Maxime (Caroline) ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, la famille se recueillera le samedi 27 février dans l'intimité.450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.com