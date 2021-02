GRENIER BOIVIN, Marie-Claire



À Joliette, le 3 février 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée Madame Marie-Claire Boivin, épouse de feu Sylvio Grenier.Elle laisse dans le deuil ses fils Richard et Yves (Johane), ses petits-enfants Nancy, Kathy et Jordan, ses arrière-petits-enfants ainsi que son frère Daniel Boivin (Andrée) et plusieurs autres parents et amis.La mise en terre se fera à une date ultérieure.514-527-4126