LANIEL, Francine



À Boucherville, le 8 février, à l'âge de 73 ans est décédée Mme Francine Laniel.Elle laisse dans le deuil ses filles Dominique (Martin) et Marie-Claude (Stéphane), ses petits-enfants Geneviève, Jérôme, Guillaume, Laurianne, Louis-Philippe, Camille et Simon, parents et ses nombreux amis.En raison des circonstances actuelles, une cérémonie aura lieu ultérieurement.450 699-9919www.alexandrenicole.comLes messages de condoléances peuvent être transmis à la famille par le courriel du salon funéraireLa famille souhaite souligner l'engagement de l'équipe de La Maison de soins palliatifs Source Bleue pour l'accompagnement exceptionnel dans une approche remplie de respect et dignité.En guise de reconnaissance, la famille vous invite à faire un don à la Fondation Source Bleue.