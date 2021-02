Choisir l’immeuble à condos locatifs MU, c’est opter pour un style de vie avant-gardiste axé sur le bonheur

L’été arrive à grands pas. Que diriez-vous de troquer votre appartement banal pour un condo sublime vous donnant accès à un milieu de vie stimulant? C’est ce que propose MU, un immeuble de condos locatifs situé en plein coeur de l’action de la ville de Québec. Les premiers chanceux pourront emménager dès le mois de juillet dans la phase 1.

Leader avant-gardiste en immobilier, Immostar a encore une fois usé d’ingéniosité pour concevoir un immeuble allant au-delà des attentes des résidents. L’entreprise est d’ailleurs reconnue pour offrir des espaces de vie magnifiques où il est facile de s’épanouir. Le souci de l’environnement et le développement durable sont également au cœur des priorités du développeur immobilier chevronné.

MU s’érige sur boulevard Laurier, à Québec, dans une zone dynamique et à proximité des transports en commun. L’édifice de condos locatifs a été pensé pour plaire à toutes les générations qui aiment être actives. Les petits chiens et les chats y sont même les bienvenus!

Vos services essentiels à deux pas

Immostar est le premier promoteur immobilier de Québec qui vise la réalisation de projets WELL, une certification réputée et rigoureusement octroyée.

À cet égard, MU pourrait bien être la première bâtisse résidentielle certifiée WELL dans la capitale. L’immeuble devrait également être désigné TOD (transit oriented development), puisqu’il est développé autour du transport en commun et à distance de marche de tous les services importants tels que les commerces, les restaurants, les pharmacies et les épiceries.

À l’image des besoins de notre époque, MU a été pensé pour un quotidien durable et accessible. Les condos locatifs sont ainsi connectés à la ville, mais aussi à la vie.

Optez pour le clés en main

L’édifice compte 465 unités haut de gamme, dont 50 de prestige. Elles sont offertes selon 80 formules différentes d’habitation tout inclus, allant des studios aux maisons de ville.

Les résidents jouissent des nombreux services compris dans les coûts mensuels comme l’internet haute vitesse et les frais de chauffage et de climatisation. De plus, les unités sont équipées de cinq électroménagers de qualité supérieure et de toiles sur mesure pour habiller la fenestration.

MU offre également une immense cour intérieure aussi vaste que la moitié d’un terrain de football! Un café, des jardins communautaires, une salle de travail collaboratif, un espace chaleureux avec foyer, une zone détente de type lounge, une grande cuisine commune, une piscine creusée et une salle de sport sont aussi mis à la disposition des locataires de ces condos nouveau genre.

Passionnée d’immobilier, l’équipe Immostar s’inspire des meilleures pratiques mondiales et s’entoure de professionnels d’exception afin de créer des projets durables, vivants et bien pensés.

Vous êtes prêts à vivre dans le raffinement, le divertissement et le confort? Visitez dès aujourd’hui le Pavillon de location situé à la Place Sainte-Foy au local 025C.

Pour plus de détails : habitermu.ca / 581 200-5852