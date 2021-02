Clients abandonnés par leur déneigeur

Plusieurs citoyens de Saint-Jérôme ne décolèrent pas parce que leur déneigeur, qui opérait sans permis de la Ville, les a laissé tomber sans avertissement au milieu de l’hiver après avoir encaissé leurs chèques.

« Ma voisine, qui devait partir travailler, a dû donner un coup de pelle pour sortir mardi. Pelleter nous-même quand on a payé 900 $, c’est difficile à avaler », lance Martine St-Pierre, administratrice d’un syndicat de copropriété à Saint-Jérôme.

L’entrée de son immeuble croulait toujours sous la neige mardi midi, après une bordée, malgré son contrat avec Services de Déneigement S.F, une entreprise dirigée par Sébastien Fontaine.

Des problèmes dès le début

Dès les premières chutes de neige, elle a eu du fil à retordre avec la firme responsable de déblayer les entrées, la cage d’escalier et les trottoirs de sa copropriété.

« Il est venu déneiger 2-3 fois dans le temps des Fêtes. On espérait que la situation se règle, donc on n’a pas bloqué le deuxième paiement. Mais depuis qu’il a encaissé le chèque, le 15 janvier, je n’ai jamais eu de service », poursuit Mme St-Pierre.

De son côté, Serge Coursol a demandé un remboursement, qui lui a été refusé. C’est qu’il a eu « seulement deux fois du service » pour tout l’hiver.

Le Journal s’est entretenu avec une douzaine de citoyens de Saint-Jérôme qui ont vu des centaines de dollars partir en fumée.

« Il est passé une seule fois cet hiver, résume Martin Pigeon, qui avait un contrat pour le déneigement complet de la cour de son triplex. Et ce n’était tellement pas bien fait que je suis allé chercher un ami et on a fini avec une souffleuse. »

Sébastien Fontaine n’a pas de permis, selon les informations de la Ville, malgré un règlement municipal qui l’oblige à s’enregistrer pour offrir ce service.

« Il m’avait dit qu’il en avait un. Je me suis fié à sa bonne foi », confie M. Pigeon.

De son côté, Sébastien Fontaine s’est défendu en disant qu’il a toujours rempli sa part de contrat, même si ce n’était parfois « pas assez vite » au goût de ses clients.

« Il n’y a rien qui justifie leur mécontentement. J’ai essayé d’expliquer à tous les clients les petits retards, Mais jamais au grand jamais, on ne serait pas passé », a-t-il assuré lorsque joint par Le Journal en début de semaine.

Il estime avoir signé près de 90 contrats de déneigement dans la région de Saint-Jérôme, mais n’a pas voulu préciser combien d’employés travaillent pour lui.

Incapable de remplir le mandat

Après l’appel du Journal, M. Fontaine a envoyé un message texte à certains de ses clients, disant qu’il était incapable de remplir le reste de son mandat.

« Un remboursement au prorata sera calculé à partir du 15 février 2021. Je serai capable de vous rembourser maximalement en date du 1 juillet 2021 », peut-on lire.

Cela cause un stress énorme à Lise Leblanc, qui faisait affaire avec ce déneigeur : « On a des rendez-vous médicaux cette semaine, il faut que l’entrée soit déneigée. Est-ce que je vais devoir appeler des amis qui en ont déjà plein les bras ? Je désespère pour le reste de la saison. »

♦ L’Office de protection du consommateur a reçu quatre plaintes depuis décembre ainsi qu’une mise en demeure au nom de Sébastien Fontaine.