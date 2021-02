De COURVAL, Nicole



À Saint-Hyacinthe, le 12 février 2021, est décédée à l'âge de 72 ans, madame Nicole De Courval.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Pascal (Caroline) et Martine; ses petits-enfants, Maxime, Marie-Ève, Andréanne, Véronic, Benjamin, Julien et Vincent; ses arrière-petits-enfants, Jakob, Alyssa et Mason; son frère Gaëtan (Danielle), ses soeurs, Diane (Pierre), Lise (Johnny), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, son compagnon Claude, ainsi que plusieurs parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.