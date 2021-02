JARRY, Robert

À Saint-Eustache, entouré de ses proches, le 12 février 2021 à l'âge de 76 ans, est décédé M. Robert Jarry, époux de Mme Claudette Painchaud.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Philippe (Sascha) et François (Mireille), ses petits-enfants : Jasmine, Justin, Monica-Ann, Gabrielle et Florence, ses frères et sa soeur : André, Francine et Marc, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis, notamment son frère de coeur M. Jerry Parkin.Un hommage lui sera rendu le mardi 23 février dans l'intimité de la famille au complexe funéraireSi vous êtes un membre de la famille ou un proche significatif, votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives émises par la Santé Publique en regard à la distanciation physique, au port du masque ou couvre-visage obligatoire.La famille tient à remercier le personnel médical du CISSS des Laurentides pour les services extraordinaires que Robert a reçus.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation SERCAN ou à Alcooliques Anonymes Québec.