Des vedettes en virtuel pour le Salon du livre de Québec

Incapables d’accueillir le public et des exposants au Centre des congrès à cause de la COVID-19, le Salon international du livre de Québec aura tout de même lieu en avril, après une pause forcée d’un an, dans une édition axée autour de rencontres virtuelles avec de grands noms de la littérature d’ici et d’ailleurs.

Ken Follet, Margaret Atwood, Éric-Emmanuel Schmitt, Marc Levy, Marie Laberge, Chrystine Brouillet, Kim Thúy, Naomi Fontaine : plus d’une vingtaine d’auteurs et autrices accorderont de grandes entrevues en ligne, du 7 au 11 avril, dans le cadre d’Auteur.e Studio, une nouvelle marque que le SILQ souhaite faire vivre bien après la pandémie.

«C’est notre vaisseau-amiral», affirme le directeur-général, Daniel Gélinas.

Menées pour la majorité par Denise Bombardier et Clauda Larochelle, ces entrevues seront précédées de courtes lectures et d’un entretien avec un auteur de la région de Québec.

Il y aura quatre entrevues quotidiennes et la direction du SILQ espère pouvoir accueillir des spectateurs dans son studio, aménagé au Centre des congrès, si la Santé publique autorise le passage de la région en zone orange.

Plus de détails à venir...

Programmation

7 avril

Ken Follet (Londres), animée par Denise Bombardier

Nathalie Leclerc et Rodney Saint-Éloi, animée par Gisèle Gallichan

Margaret Atwood (Toronto), animée par Marie Laberge

Dominique Fortier, animée par Dominique Lemieux

8 avril

Jean Soulard, animée par Chrystine Brouillet

Marie Laberge, animée par Claudia Larochelle

Patrick Sénécal, animée par Denise Bombardier

Mouffe et Carmel Dumas, animée par Claudia Larochelle

9 avril

Éric-Emmanuel Schmitt (Bruxelles), animée par Denise Bombardier

Michèle Labrèche-Larouche, animée par Denise Bombardier

Marc Levy (New York), animée par Claudia Larochelle

Chrystine Brouillet, animée par Claudia Larochelle

10 avril

David Goudreault, animée par Claudia Larochelle

Natalie Choquette

Alex A.

Kim Thúy, animée par Claudia Larochelle

Michel Jean, animée par Denise Bombardier

11 avril