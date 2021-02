PATRY (née Barrette), Claire



À Montréal, le 10 février 2021, à l'âge de 98 ans, est décédée Claire Barrette, veuve de Arthur Patry.Elle laisse dans le deuil son fils Claude (Réjeanne), ses petits-enfants Kim (Jonathan), Julie (Pierre Alexandre) et Audrey (Thierry), ses arrière-petits-enfants Raphaëlle, Olivier et Logan ainsi que d'autres parents et amis.Une cérémonie sera célébrée ultérieurement dans l'intimité familiale.