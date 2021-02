AMESSE, Marcel



À Montréal, le 9 février 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Marcel Amesse, époux de Mme Rita Chevrier, résidant à St-Louis-de-Gonzague.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Luc (Josée) et André (Christiane), ses frères et soeurs, ses belles-soeurs ainsi que parents et amis.Dû aux circonstances actuelles les funérailles auront lieu à une date ultérieure. Nous vous invitons à visiter régulièrement nos avis de décès pour les mises à jour des planifications funéraires.J. A. LARIN & FILS INC.317, RUE VICTORIASALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC (450) 373-3636 www.jalarin.com