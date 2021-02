LÉONARD CHAPMAN

Monique Chantal



À Sainte-Agathe-des-Monts, le 14 février 2021, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Monique Chantal Chapman Léonard, épouse de M. Claude Léonard.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Suzanne et Paul, ses petits-enfants Marc-Olivier (Marie-Ève) et Bianca, ses frères Jean-Guy, André et François, ses soeurs Denise (Robert Lacelle), Anne-Marie et Jocelyne, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Selon le contexte actuel, la famille se recueillera en toute intimité et les funérailles seront célébrées plus tard afin de lui rendre un dernier hommage.