PAQUIN ROSSIGNOL, Thérèse



À Terrebonne, le 13 février 2021, est décédée à l'âge de 86 ans, Mme Thérèse Rossignol, épouse de feu Eugène Paquin.Elle laisse dans le deuil, ses enfants Ghislain (Linda), Réjean (Lisette), feu Gérard (feu Claire), Linda (Michel), Yolande (Michel), Michel (Martine), Denise (Sylvain), Gilles (Dany) et Nathalie (André), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses soeurs Adrienne, Cécile, Solange et Bernadette, son beau-frère, ses belles-soeurs, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les cérémonies se feront dans l'intimité de la famille proche. Pour ceux qui veulent envoyer des fleurs, la famille sera présente, le vendredi 19 février de 12h à 15h, auL'ASSOMPTION, QC J5W 1S4450-589-5505 www.guilbault.info