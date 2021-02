MONETTE, Raymond



À Châteauguay, le 14 février 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Raymond Monette, époux de Mme Lucette Beauvais.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Jacques), Hélène (Ivan), Luc (Chantal) et Julie (Vincent), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Berthe et Estelle, son frère André, son beau-frère et ses belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, une cérémonie privée aura lieu.En sa mémoire, des dons à la Fondation en Vue - Institut Nazareth & Louis-Braille ou à l'Institut de cardiologie de Montréal seraient appréciés.450 699-9919www.alexandrenicole.comLes messages de condoléances peuvent être transmis à la famille par le courriel du salon funéraire