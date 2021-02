La création Body and Soul de Crystal Pite offerte en webdiffusion

Filmée devant public, avant la pandémie, au Palais Garnier de Paris, Body and Soul, la nouvelle création de la chorégraphe Crystal Pite, sera disponible à l’échelle canadienne en webdiffusion.

Body and Soul, qui met en vedette 36 danseurs, a été joué dans une vingtaine de représentations à l’automne 2019 à l’Opéra de Paris.

Cette webdiffusion, présentée jusqu'au 23 février, en première canadienne, est une initiative de Digidanse. Un regroupement qui réunit des diffuseurs de Montréal, Ottawa, Toronto et Vancouver et qui a pour mission de diffuser des événements de danse en temps de pandémie.

Photo courtoisie Julien Benhamou

«Body and Soul avait été filmé, lors de sa diffusion, avec quatre ou cinq caméras et par une équipe professionnelle de l’Opéra de Paris. Ce n’était pas une captation d’archivage. Il n’était pas encore clair à ce moment si c’était pour être diffusé. La pandémie a amené ce projet de diffusion», a indiqué Éric Beauchesne, directeur artistique associé de la chorégraphe Crystal Pite.

Body and Soul est un spectacle qui tourne autour de la thématique du conflit et de la communion.

«C’est une œuvre où l’on retrouve plusieurs couches narratives et physiques. Chaque acte de Body and Soul explore la notion de duos. Des duos entre deux individus, entre deux groupes ou entre un être plus humain et un être plus animal, celui entre le corps et l’âme. C’est une description physique du conflit et de la communion», a-t-il expliqué.

Un texte qui décrit un conflit physique donne le ton et sert de mise en contexte au début du spectacle.

Une commande

Cette création de la chorégraphe canadienne originaire de Vancouver était une commande du Ballet de l’Opéra national de Paris.

Crystal Pite avait présenté son spectacle Season’s Canon, qui avait été créé pour l’Opéra de Paris, en 2016, au Palais Garnier.

«C’était une œuvre d’une trentaine de minutes qui faisait partie d’un programme avec plusieurs chorégraphes. C’est à la suite de ce spectacle que le Ballet de l’Opéra national de Paris a fait une commande à Crystal Pite pour ce qui est devenu Body and Soul. La conception, qui a duré deux mois, a eu lieu à la fin du mois d’août en 2019 avec les artistes», a expliqué Éric Beauchesne, lors d’un entretien téléphonique.

La webdiffusion du spectacle Body and Soul est bonifiée par un entretien de 15 minutes avec Crystal Pite et l’équipe de création. Les billets sont en vente au coût de 16,14$ sur dansedanse.ca et sur lepointdevente.com.