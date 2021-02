L’inflation en hausse de 1% en janvier au pays

L’Indice des prix à la consommation (IPC) a crû de 1,0 % en janvier dernier, dépassant l’augmentation de 0,7 % mesurée le mois précédent.

Selon Statistique Canada, la croissance des prix à la consommation est due en large partie à la hausse des prix des biens durables (+1,7 %) et des prix de l’essence (+6,1 %).

L’accroissement des prix de l’essence «coïncide avec le ralentissement de la production dans les principaux pays producteurs, entraîné par la faible demande mondiale de pétrole brut», a précisé l’agence fédérale, mercredi, en mettant en perspective que les prix de l’essence étaient, le mois dernier, inférieurs de 3,3 % à ceux de la période correspondante en 2020.

Sur une base mensuelle désaisonnalisée, l'IPC a augmenté de 0,4 % en janvier.

Hausse généralisée des prix

Statistique Canada note que la croissance continue des prix des marchandises depuis avril dernier, au plus fort de la première vague de la pandémie de COVID-19, a contribué à l’«augmentation généralisée» des prix à la consommation en janvier.

Parmi les biens dont la valeur a progressé d’une année à l’autre, il y a les prix des véhicules automobiles qui ont augmenté de +2,9 % en janvier, soit plus fortement qu’en décembre (+2,5 %).

«Cette hausse s'explique surtout par la plus grande disponibilité de nouveaux modèles de véhicules de l'année par rapport à janvier 2020», a-t-on expliqué.

Bonne nouvelle pour les consommateurs qui absorbent depuis des années des hausses salées à l’épicerie: les prix de la viande ont augmenté deux fois moins en janvier (+1,2 %) par rapport à décembre (+2,5 %). La croissance des prix du poulet frais ou surgelé en janvier explique cette situation, car en décembre la hausse avait été beaucoup plus épicée (+3,9 %).

De plus, les prix des légumes frais ont augmenté de 0,2 % d’une année à l’autre en janvier, soit moins que le mois précédent (+1,1 %).

«Le ralentissement de la croissance des prix des légumes est le résultat de l'offre abondante découlant d'une bonne récolte aux États-Unis et au Mexique, ainsi que de l'acheminement des aliments destinés au secteur des services de restauration vers les épiciers», a-t-on mentionné.

Les prix des dispositifs numériques fonctionnels, dont les téléphones intelligents, ont bondi de 3,4 % d’un mois à l’autre en janvier, soit «la plus forte hausse mensuelle enregistrée depuis septembre 2020».

Les prix des tarifs aériens ont reculé de 5,5 % d’une année à l’autre le mois dernier. Il s’agit d’une septième baisse mensuelle consécutive depuis juillet, les Canadiens étant fortement invités à ne pas effectuer de voyages non essentiels afin de ne pas ramener de variants de la maladie à coronavirus au pays.

Rappelons qu’en avril et en mai 2020, l’IPC avait reculé respectivement de -0,2 % et -0,4 %. Par la suite, il a augmenté graduellement, surtout à partir de novembre (1,0 %) et de décembre (0,7 %).