«Maintenant et partout»: une chanson sexy pour «Star Académie»

«Allume-moi maintenant, emmène-moi partout...» On sera nombreux, dans les prochains mois, à fredonner Maintenant et partout, nouvelle chanson-thème de Star Académie. Genèse d’une ritournelle qui donne envie de sautiller, et qui incite à rêver que tout est possible.

Plusieurs auteurs-compositeurs avaient proposé textes et musiques comme éventuel emblème musical de Star Académie 2021.

Tout le matériel reçu était excellent, aux dires du producteur Jean-Philippe Dion, mais Maintenant et partout, la composition d’Hubert Lenoir, son frère Julyan (alias Julien Chiasson) et Jérôme 50 – qu’on a entendue dans son entièreté pour la première fois au variété de dimanche dernier, et maintenant disponible en téléchargement – se démarquait à quelques égards.

Rallumer la flamme

D’abord, elle détonnait des anciennes pièces-signatures de Star Académie.

«On voulait une chanson-thème qui ne ressemblait pas à une chanson-thème d’émission de télévision. On voulait que ça soit une vraie bonne "tune", qu’on allait ensuite utiliser dans l’émission», explique Jean-Philippe Dion.

L’énergie un peu sexy, coquine, de l’air a aussi interpellé la production, qui souhaitait que les Académiciens gardent cette ligne directrice en tête en l’enregistrant.

«C’est une chanson que tu as le goût d’écouter en plein jour, ou avec les lumières un peu fermées, ajoute Jean-Philippe Dion. Ça pourrait être une chanson d’amour, avec la phrase "Allume-moi maintenant...", mais ça fonctionne aussi pour les Académiciens qui chantent ça entre eux, et la relation entre les Académiciens et le public. Ils rallument cette flamme-là!»

Être ensemble

Le trio de créateurs de Maintenant et partout a pondu son hymne au mois d’août dernier, en se donnant de fréquents rendez-vous dans un parc de Québec, d’où ils sont tous trois natifs.

Alors que Jérôme 50 décrit le résultat comme un reflet de «l’émancipation de l’humain, de soi, à travers l’espace et le temps», Hubert Lenoir, lui, explique que le texte célèbre le plaisir d’être ensemble. Les deux artistes signent les paroles de la chanson, tandis que la musique est l’œuvre d’Hubert et de Julyan.

«C’est un sujet qui ne se démode pas. Ça peut être dangereux d’avoir l’air quétaine, mais avec Jérôme, on a réussi à créer une unité "feel good"», remarque Hubert Lenoir, qui assume pleinement le fait que le refrain deviendra bientôt un ver d’oreille pour tout le Québec.

«Maintenant, ce n’est plus notre chanson, c’est celle des Académiciens. Elle ne nous appartient plus. Pour nous, c’était un beau défi, parce qu’on n’est pas Jean-Jacques Goldman. Mais c’était vraiment "le fun" à faire!»

«Pour des compositeurs comme Hubert, Jérôme et moi, c’était vraiment stimulant de se faire demander de créer une chanson de toutes pièces pour d’autres que nous, complète Julyan. C’est comme si on écrivait une pièce de théâtre qu’on laissait entre les mains d’autres artistes. Ça rappelle l’âge d’or des "songwriters" des années 40 et 50.»

Hubert Lenoir, Julyan et Jérôme 50 étaient de passage à l’Académie de Waterloo pour rencontrer les candidats de Star Académie mardi (on a été témoins de leur visite dans la quotidienne de mercredi). Ils qualifient ceux-ci d’«extrêmement talentueux».

«Avant d’être un tout, ils sont leur propre personne, note Jérôme 50. On avait prévu un univers mélodique qui permettrait à chaque personne de s’illustrer dans cette chanson.»

La chanson-thème Maintenant et partout, interprétée par les 15 Académiciens, est disponible sur QUB musique et sur toutes les plateformes d’écoute en continu et de téléchargement. Une vidéo avec les paroles de la chanson est aussi disponible sur les plateformes sociales de Star Académie et sur TVA+.