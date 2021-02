Opération réussie pour Pierre-Luc Poulin

De retour d’urgence à Québec, jeudi dernier, le kayakiste Pierre-Luc Poulin est passé sous le bistouri, lundi, pour réparer sa blessure à la main droite.

Même s’il devra respecter une période de réhabilitation de 8 à 12 semaines avant de reprendre ses habitudes et que sa main sera immobilisée au cours des trois prochaines semaines, Poulin, l’équipe médicale et les dirigeants de l’équipe canadienne sont convaincus qu’il sera en mesure de participer aux Jeux olympiques de Tokyo cet été.

« Il n’y a absolument personne qui a peur pour les Jeux olympiques, a affirmé Poulin, qui s’est blessé en voulant récupérer sa rame au sol. L’équipe canadienne a compris assez vite que les sélections olympiques en K-4 devront être retardées. J’ai envoyé une lettre à Graham Borton ce matin [hier] pour le prévenir que je voulais utiliser la clause circonstances spéciales. J’ai cent pour cent confiance en Canoë Kayak Canada et en moi. Ils vont trouver une date qui va convenir à tout le monde et je serai prêt à courser au moment venu. »

Les essais olympiques auront lieu du 11 au 14 mars à Burnaby. Comme ce fut le cas en 2012 quand le médaillé olympique Mark de Jonge s’était fracturé un majeur quelques semaines avant les essais, Poulin mise sur le fait que Canoë Kayak Canada repousse la date de sélection pour son épreuve. De retour à l’hôpital, aujourd’hui, pour un suivi, Poulin espère être débarrassé de son plâtre au profit d’une attelle en plastique dans les prochains jours afin de débuter l’entraînement dès la semaine prochaine.

« Je n’ai pas de temps à perdre, a-t-il résumé. Il y a moyen de me garder en forme en faisant du vélo stationnaire et de la musculation sans utiliser ma main. Parce que je ne serai pas sur l’eau, je risque de sortir plus fort physiquement de ce défi. La victoire de Laurent Dubreuil au Championnat mondial de patinage de vitesse longue piste m’a fait plaisir et elle est extrêmement motivante. En raison de la COVID-19 et de la fermeture de l’Anneau de Calgary en raison d’un bris, il a très peu patiné, mais il était dans une excellente forme quand il s’est présenté au Mondial avec les résultats que l’on connaît. »

Appel à l’aide

À Excellence sportive Québec/Chaudière-Appalaches (ESQL), Poulin travaille avec Jonathan Pelletier-Ouellet, le même physiothérapeute que Dubreuil. « En voyant que le tendon n’était pas à sa place et en raison de la douleur atroce, j’ai lancé un appel à l’aide à Jonathan la semaine dernière.

« Ce n’est pas une blessure qui nécessite d’emblée une opération, mais c’est différent pour un kayakiste qui fait 180 coups/minute en K-4 à quelques mois des Olympiques. On n’a pas le temps de laisser mère Nature faire son travail. »