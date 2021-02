Philippe Myers: de plus en plus important chez les Flyers

Après un arrêt forcé d'une dizaine de jours lié à la COVID, les Flyers de Philadelphie reprendront l'action jeudi soir et le défenseur Philippe Myers espère poursuivre sur la belle séquence qu’il avait amorcée avant cette pause.

En entrevue à l'émission JiC de la chaîne TVA Sports, le défenseur est revenu sur ses trois derniers matchs, dans lesquels il avait réussi à prendre ses aises et à récolter trois points.

«Je ne me concentre pas nécessairement sur le côté offensif, je priorise mon jeu défensif, mais c’est sûr que lorsque l’opportunité se présente, je vais contribuer offensivement, a évoqué le Néo-brunswickois. Ce que j’aime le plus, c’est jouer contre les meilleures lignes de l’équipe adverse, donc ça me donne de la confiance de savoir que les entraîneurs me font aussi confiance».

Myers a aussi dû faire preuve de résilience en début de saison, lui a qui a souffert d’une fracture aux côtes. Le joueur de 24 ans assure toutefois qu’il est santé et que son retour s’est bien passé.

«J’ai manqué environ deux semaines, a-t-il souligné. J’ai joué quelques matchs et je me sentais bien. J’ai travaillé fort pendant mon rétablissement et j’ai fait ce que je pouvais pour revenir le plus tôt possible et aider l’équipe à gagner.»

Des bons mots pour Jeremy Lauzon

L’ancien des Huskies de Rouyn-Noranda dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) avait aussi de bons mots pour son ancien coéquipier Jérémy Lauzon, qui est en train de se faire une place de plus en plus importante chez les Bruins de Boston. «C’est plaisant de voir que tous les efforts qu’il a mis au cours des dernières années payent aujourd’hui, a observé Myers. C’est l’un de mes très bons amis, on a joué ensemble pendant quatre ans à Rouyn et c’est vraiment plaisant de le voir avoir du succès à Boston.»