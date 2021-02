Se sauver de février?

Ce mois le plus court est aussi le plus détesté. Sans doute parce qu’il marque le plein cœur de l’hiver. Il nous met face à la certitude d’en avoir encore pour un bon bout avant de revoir les trottoirs au sec.

Allez savoir pourquoi, ce plus petit mois de l’année imprime la déprime.

Et la crise sanitaire que nous traversons ne fait qu’accentuer cet état.

Cette pandémie n’en finit plus, et on ne peut même pas se sauver pour y échapper.

Cette année, pas moyen de se sauver dans le Sud pour casser l’hiver, comme on dit. Partir une semaine ou deux ne nous attirerait que des ennuis. Qui a envie d’être forcé de se payer 3 jours à l’hôtel pour la modique somme de 2000$?

Je me demande bien dans quel genre d’établissement on se retrouve enfermé. Une chambre d’hôtel, ce n’est pas si mal, sauf qu’on n’aime pas s’y sentir prisonnier. Pas question de sortir même dans le couloir.

J’imagine un hôtel plein, où tous les repas ne sont servis qu’aux chambres.

Petit déjeuner avec toasts frettes et café cuit sur le réchaud depuis des heures? Dîner avec quelques sandwiches ou salades? Souper servi tiède... Espérons que les chambres sont équipées de fours micro-ondes.

J’ai peine à croire qu’on ne pouvait pas s’en sortir autrement, avec des tests de dépistage plus rapides. Cette opération visait avant tout à nous couper l’envie de partir pour la semaine de relâche. Admettons qu’on a la tête dure et que plusieurs seraient partis quand même.

En fait, il y a déjà un système de surveillance en place pour que les gens respectent leur quarantaine. Peut-être aurait-on pu se contenter de l’améliorer et de coller des amendes salées aux contrevenants. C’est surtout les snowbirds que nous jugeons comme des parias, qui feront les frais de ces mesures pour le moins coûteuses et contraignantes.

Quant à nous, les «parfaits», qui sommes restés sagement au Québec, allons-nous résister à l’envie de nous accorder un répit en allant séjourner dans les régions en zone orange?

Aucune échappatoire, on reste sagement dans sa zone avec sa bulle!

Cela dit, ce n’est pas tant février que j’aimerais fuir, mais plutôt l’interminable et maussade mois de mars, qui dure 31 jours, celui-là.