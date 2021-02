Trente détenus de Sainte-Anne-des-Plaines ont contracté la COVID-19

Trente détenus de l’Établissement Archambault de Sainte-Anne-des-Plaines, dans les Laurentides, ont contracté la COVID-19, forçant la suspension temporaire des visites.

Service correctionnel du Canada (SCC) a indiqué mercredi des mesures ont été déployés dans ce pénitencier à sécurité moyenne et minimale pour freiner la propagation du virus entre ses murs.

Les cas positifs proviennent de l’unité à sécurité minimale qui a une capacité de 215 détenus. Aucun cas n’a été recensé jusqu’ici dans la section à sécurité moyenne ni auprès du personnel.

Une recherche de contacts a été lancée et des tests de dépistage rapides sont utilisés auprès de tous les détenus et du personnel, ceci afin d’isoler rapidement toutes les personnes qui pourraient avoir été contaminées.

En plus de contrôler les allées et venues à l’Établissement Archambault, parmi les mesures déployées, on retient notamment le port du couvre-visage par le personnel et des opérations de nettoyage et de désinfection.