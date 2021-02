Troisième saison : Anne-Élisabeth Bossé devient policière dans «Plan B»

On aura un nouvel opus de «Plan B» à se mettre sous la dent à ICI Télé, «fort probablement» à l’automne 2021, ou au plus tard à l’hiver 2022. Anne-Élisabeth Bossé sera au cœur de l’intrigue, dans la peau d’une policière trop investie dans son boulot, désireuse de sauver le monde.

Après l’amoureux éconduit Philippe Girard (Louis Morissette) qui voulait récupérer la femme de sa vie dans le premier volet et la «superwoman» Florence Morin (Sophie Lorain) qui empêchait sa fille de se suicider dans le deuxième, cette troisième saison de «Plan B» mettra de l’avant Mylène (Bossé), 39 ans, policière à l’âme de justicière, animée d’une passion dévorante pour son métier, qui la rend souvent émotive. Jusqu’où sera-t-elle prête à aller pour empêcher crimes et détresse?

Un cas particulier de violence conjugale amènera notre héroïne à faire un peu de tourisme intérieur et à affronter ses propres démons. C’est en voulant briser la dynamique malsaine dans le couple de Bruno et Caroline (Vincent Leclerc et Mélanie Pilon, amoureux dans la vie), qui débouchera sur un drame familial, que Mylène fera appel au pouvoir de l’entreprise Plan B... et en constatera les limites.

Dans sa vie personnelle, Mylène vient de se séparer de Guillaume (Pierre-Luc Brillant), et s’ennuie beaucoup du fils de ce dernier, Justin (Thomas Haché), à qui elle est très attachée.

Entraînement

Extrêmement fière d’être associée à la franchise «Plan B», Anne-Élisabeth Bossé dit s’identifier déjà à son personnage, s’entraîne physiquement pour s’y conformer et s’est même fait couper les cheveux courts pour le rôle. «Je suis 100 % Mylène depuis plusieurs semaines déjà», a révélé l’actrice en vidéoconférence, mercredi.

On sera encore dans le ton du drame psychologique dans cette nouvelle mouture de «Plan B». On montrera la violence conjugale sans la maquiller, en exposant bien la souffrance qui mène aux coups, explique la production.

Patrick Emmanuel Abellard incarnera Patrick, le coéquipier policier de Mylène beaucoup plus rationnel qu’elle. Marie-Laurence Moreau, Martin-David Peters, Denis Marchand, Roger Léger et Nathalie Coupal seront aussi de l’aventure. Le tournage des six épisodes de «Plan B III» débutera le 8 mars.

Changement de plan

À pareille date l’an dernier, ICI Télé s’apprêtait à mettre en branle le tournage d’une nouvelle histoire de «Plan B», totalement différente de celle annoncée mercredi. Cette première idée mettait en vedette Pier-Luc Funk dans la peau d’un petit voyou qui multiplie les bagarres.

Mais la pandémie a contrecarré la possibilité de tourner dans les délais prévus. Même aujourd’hui, ce scénario impliquerait trop de rapprochements entre les personnages pour espérer en filmer les scènes immédiatement, dans le respect des mesures sanitaires.

Mais, puisqu’ICI Télé considère qu’on n’est «jamais à l’abri d’un succès», on garde le projet en banque pour une très possible quatrième saison.

C’est dans la dernière année, alors que leur industrie était en pause, que les auteurs Jean-François Asselin (aussi réalisateur de la série) et Jacques Drolet se sont mis à l’écriture de l’édition en chantier. Ils avaient donc une solution «Plan B» de rechange à proposer à ICI Télé pour l’année 2021-2022.

Adaptations internationales

«Plan B», qui avait vu le jour à Séries+ en mai 2017, et dont le deuxième chapitre avait abouti sur ICI Tou.tv Extra à l’automne 2018 et à ICI Télé un an plus tard, continue en outre de fasciner à l’échelle internationale.

Le producteur Louis Morissette, de KOTV, a dressé mercredi le portrait du chemin que suit «Plan B» à la télévision étrangère : la chaîne française TF1a adapté la saison axée sur Florence Morin, et la diffusera en cours d’année, et la Belgique prépare aussi sa propre relecture. Une adaptation anglophone est également en développement.