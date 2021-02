« Cette semaine, la plus grande chose est d’offrir du repos à mon corps. Je veux me sentir énergisé et en parfaite santé. Quand nous recommencerons à jouer, nous garderons la pédale au plancher durant plus de deux mois avec un match tous les deux jours. »

• À lire aussi: La sérénité de Tatar

• À lire aussi: Alex Galchenyuk contre le Canadien?

Ben Chiarot n’a fait aucune exagération avec un match aux deux jours prévus en moyenne. À partir de samedi, le Canadien se lancera dans un marathon de 41 matchs en 78 jours. Oui, vous avez bien lu.

Du 20 février au 8 mai, date de la fin de la saison, le CH aura un calendrier de fou. En mars et en avril, il y aura 16 rencontres dans chacun des deux mois. Et d’ici la fin de la saison, le Tricolore profitera d’un seul bloc de deux jours sans jouer (28 février et 1er mars) et d’un seul bloc de trois jours (4 au 6 mai) sans avoir une rencontre à l’horaire.

« Pour le reste de l’année, nous jouons aux deux jours, a renchéri Claude Julien. Il y aura des séries de quatre matchs en six jours ou de cinq matchs en huit jours. Ça nous donnera tout test. Ce sera important pour nous de bien gérer la fatigue et d’offrir aux joueurs la chance de bien récupérer. Je parlerai souvent avec nos préparateurs physiques, Pierre Allard et Patrick Delisle-Houde. On devra s’assurer que les gars restent en bonne position pour récupérer. Il faudra limiter la fatigue. Mais il y en aura, c’est évident. Pierre et Patrick gardent des données, avec des informations précises, pour voir où les gars sont collectivement et individuellement. »

Julien se croisera aussi les doigts pour ne pas voir une éclosion de COVID-19 au sein de l’équipe venir compliquer un horaire déjà très condensé. Disons que la LNH n’aurait pas une grande fenêtre pour rajouter des matchs au calendrier d’ici le 8 mai.

Séance vidéo

Inactif depuis la victoire de 2 à 1 contre les Leafs à Toronto, le CH se retrouve donc dans une semaine très inhabituelle. Pour Julien, c’est pratiquement un deuxième minicamp, mais en plein cœur de la saison.

Après une journée consacrée à des exercices hors glace et des séances pour regarder des vidéos lundi, Julien a poursuivi son enseignement sur la glace pour un deuxième jour d’affilée. À la fin d’un entraînement de près de 60 minutes, il a divisé son effectif en deux groupes pour y jouer du quatre contre quatre et du trois contre trois pendant près de

15 minutes.

« C’est réellement une semaine cruciale, a noté l’homme de 60 ans. Ça nous donne la chance de toucher un peu à tout. La semaine dernière, on avait eu de la difficulté à quatre contre quatre contre les Leafs. Et depuis le début de la saison, on n’a pas joué souvent en prolongation (2 fois). Ça donnait une chance aux joueurs de regagner des repères à quatre contre quatre et trois contre trois. Il s’agissait de bons exercices. »

D’ici la fin de l’année, Julien n’aura pas souvent l’occasion de sauter sur la glace pour un entraînement avec ses joueurs.

« On devra trouver le bon équilibre entre les congés et les entraînements. Les joueurs ont besoin de sauter sur la glace, mais ils ont aussi besoin de récupérer. La vidéo devient très importante. On doit continuer à évoluer comme équipe. Je voudrai voir mes joueurs garder leur synchronisme. Pour y arriver, c’est important de patiner. Parfois, on fera des entraînements de 20 à 25 minutes seulement. À la veille d’un match, je donnerai aussi des congés et les gars patineront juste le matin du match pour se délier les jambes. »