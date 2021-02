6 bonnes idées pour se divertir chez soi

Pandémie, confinement, couvre-feu... Pas toujours facile de garder le moral ces temps-ci. Mais c’est possible. Comment ? Voici six activités pour se divertir à la maison ce week-end.

La magie de Dominique Fils-Aimé

Photo courtoisie

Peu importe vos activités du week-end, Dominique Fils-Aimé les accompagnera magnifiquement avec son dernier opus, Three Little Words. La chanteuse a déjà pris une solide option sur la récompense « meilleur album de l’année » avec cette offrande enveloppante et franchement parfaite en tous points.

► Sur les plateformes d’écoute en continu

Dans les coulisses du TNM

Photo courtoisie

Le Théâtre du Nouveau Monde invite désormais le public dans les coulisses de la création du spectacle Le roman de monsieur de Molière, attendu sur ses planches l’an prochain. Ce documentaire de 90 minutes nous permettra d’assister au travail effectué en amont par la metteuse en scène Lorraine Pintal et ses interprètes.

► Disponible en ligne au tnm.qc.ca ; coût : 20 $

Un après-midi avec Doc et Marty

Photo courtoisie

Toutes les excuses sont bonnes pour revisiter Retour vers le futur ! C’est donc avec un plaisir évident qu’on sera « scotchés » à nos téléviseurs dimanche pour renouer avec Doc, Marty, Lorraine, Bif et compagnie dans le film de Robert Zemeckis ayant donné naissance à une des plus célèbres trilogies du cinéma.

► Dimanche, 15 h 15, à TVA

Une pause classique

Photo courtoisie

Les Petits violons accueilleront dans leurs rangs le timbalier Julien Bélanger de l’Orchestre métropolitain le temps d’un concert, partagé sur leur page Facebook ce week-end. L’occasion parfaite de renouer avec le classique de manière particulièrement accessible et, surtout, gratuite.

► Dimanche, 16 h, sur la page Facebook des Petits violons.

Sauver la planète avec François Bellefeuille

Photo courtoisie

Vous souhaitez réduire votre empreinte écologique ? Vous n’êtes pas les seuls. Dans la deuxième saison de son balado 3.7 planètes, l’humoriste François Bellefeuille titillera à nouveau votre conscience environnementale en l’espace de quatre épisodes dédiés, entre autres, à la vie de banlieue et à l’importance d’une garde-robe écoresponsable.

► Sur OHdio et les plateformes d’écoute en continu

Le génie de Leonard Cohen...

Photo courtoisie

Vue par plus de 315 000 visiteurs lors de sa présentation originale à Montréal en 2017 et 2018, l’exposition Leonard Cohen : Une brèche en toute chose est désormais disponible en ligne. Le Musée d’art contemporain met en effet ces centaines d’images, extraits audio et vidéo et poèmes du grand artiste montréalais à la disposition des internautes canadiens. Le plus beau dans tout ça ? C’est entièrement gratuit. Alors, pourquoi s’en priver ?

► Présenté en ligne via le macm.org