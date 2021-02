Accusé d’avoir vendu des armes sur Snapchat

Un Montréalais accusé d’avoir fait la vente d’armes à feu sur un réseau social prisé par les jeunes se serait fait pincer par un agent double à qui il a vendu une carabine... juste en bas de chez lui.

« Le rendez-vous était dans un abri Tempo adjacent au domicile [de l’accusé], l’arme était cachée dans une couverture », a expliqué au Journal une source bien au fait du dossier d’Edson Christopher Gede.

Gede, 27 ans, a comparu mardi au palais de justice de Montréal, sous des accusations relatives à la publicité et la possession illégale d’arme à feu pour des événements survenus en novembre dernier.

À l’époque, la police de Montréal avait été mise au courant qu’une personne vendait des armes sur Snapchat, comme des fusils à pompe, des mitraillettes et des carabines. L’utilisateur annonçait en plus des services de fraude, ainsi que de la vente de drogue.

Un agent double aurait alors pris contact avec l’individu, afin d’acheter une des armes. Et rapidement, Gede lui aurait donné rendez-vous en bas de chez lui. La transaction, au montant de 900 $, a été faite le 18 novembre dernier, selon les accusations déposées cette semaine au tribunal.

À visage découvert

Photo tirée de Facebook

Et signe que la culture des armes à feu semble être de plus en plus banalisée pour certains, Gede ne se serait même pas caché pour vendre la carabine, si bien que l’agent double n’a eu aucun mal à l’identifier lors de l’achat.

Après vérification, il s’est avéré que l’arme à feu, une carabine à levier Browning de calibre .308, avait été rapportée volée lors d’une introduction par effraction.

Photo courtoisie

Pas plus tard que la semaine dernière, Le Journal rapportait d’ailleurs que le vol d’armes à feu était un des moyens de prédilection pour se procurer une arme.

Tout comme la vente sur internet, que ce soit sur le dark web ou, comme dans le cas de Gede, carrément sur les réseaux sociaux.

Selon nos informations, content d’avoir trouvé un acheteur fiable, Gede aurait ensuite tenté de vendre à l’agent double d’autres armes, notamment un AR-15 semi-automatique.

Cette arme, très prisée aux États-Unis, a été utilisée dans plusieurs tueries.

Détention

Gede n’aurait toutefois jamais réussi à vendre l’arme, car après avoir mené leur enquête, les policiers ont estimé qu’il était temps de mettre Gede hors d’état de nuire. Après l’avoir localisé dans une chambre d’hôtel, le Groupe tactique d’intervention l’a arrêté.

Sur place, les policiers ont trouvé de la drogue, si bien qu’il a en plus été accusé de possession de stupéfiants.

Comme la Couronne s’est opposée à sa remise en liberté, Gede tentera d’ici les prochains jours d’obtenir une libération sous caution.

« On va analyser la preuve et établir un plan de sortie qui garantira la sécurité du public », a affirmé mercredi son avocat, Me Mathieu Dupré.

Il a d’ailleurs rappelé que Gede n’était pas une personne criminalisée. En fait, sa seule condamnation remonte à 2015, quand il s’était fait prendre avec du cannabis, alors que cette drogue n’était pas encore légale. Il avait alors obtenu l’absolution, conditionnelle à un an de probation ainsi qu’à un don de 200 $ à un organisme de charité.