Dany Turcotte quitte «Tout le monde en parle»

Tout le monde en parle perd son Fou du roi. Après 17 ans, Dany Turcotte a annoncé jeudi sur sa page Facebook qu’il quittait l’émission dès maintenant et qu’il n’occuperait pas son siège dimanche.

«Depuis la pandémie, sans public et en direct, le concept original de TLMEP n’est plus le même et j’ai eu beau chercher comment m’y adapter, mon rôle de Fou du roi ne me semble tout simplement plus pertinent», a-t-il expliqué dans une longue publication.

La semaine dernière, Dany Turcotte a été vivement critiqué pour une blague à l’endroit de Mamadi Camara.

«Je croyais le faire sourire en lui rappelant l’absurdité de l’origine de son histoire, une supposée infraction pour cellulaire au volant. J’ai mal visé... le cirque des médias sociaux s’est emballé et est venu déposer des reproches et de la haine sur chacune de mes plateformes de communication», a-t-il justifié.

Il a avoué qu’il avait été «perturbé par plusieurs tempêtes de médias sociaux» au fil des ans, et que sa confiance «s’est peu à peu érodée et j’en suis venu à être paralysé par la peur de me tromper, de poser la “question qui pue”», a-t-il souligné.

Il a affirmé être «serein» avec sa décision.

