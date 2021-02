Demi Lovato a subi trois AVC et une crise de coeur

Demi Lovato a subi trois AVC et une crise cardiaque lorsque les docteurs tentaient de la sauver après son overdose de 2018, qui faillit lui être fatale.

La chanteuse a dévoilé cela avec honnêteté dans la bande-annonce de sa série documentaire YouTube, Demi Lovato: Dancing With The Devil.

Elle y raconte à quel point elle a été proche de la mort, après sa dangereuse rechute dans sa bataille contre la dépendance.

Selon elle, garder ses problèmes pour elle l'a poussé à mettre sa vie en danger. «À chaque fois que vous réprimez une partie de vous, ça va déborder. J'ai dépassé une limite que je n'avais jamais franchie. J'ai craqué », explique-t-elle.

Se remémorant son expérience de mort imminente, elle ajoute qu'elle a subi «trois AVC, une crise cardiaque». «Les docteurs ont dit que j'avais entre cinq et dix minutes à vivre», affirme-t-elle.

La bande-annonce est couplée à une chanson inédite dont les paroles suggèrent qu'elle aura le même titre que la série. «Je suis née à nouveau, je recommence. J'ai eu de nombreuses vies, comme mon chat. J'en suis à la dernière. Je suis prête à me remettre à faire ce que j'aimais, la musique. Je ne vis pas ma vie pour les autres, ou pour les gros titres, pour Twitter», assène-t-elle.

La série en quatre épisodes, qui retrace les événements menant à son overdose, verra aussi des témoignages de sa famille, de ses amis proches, ainsi que de Christina Aguilera et Elton John, qui admet qu'être «jeune et célèbre est vraiment dur». On peut aussi voir dans la bande-annonce qu'elle dévoilera un peu de sa courte romance avec l'acteur Max Ehrich, qu'elle a quitté en septembre dernier.

Demi Lovato: Dancing With the Devil ouvrira le festival South by Southwest le 16 mars.