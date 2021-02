Drogue et armes à feu saisies dans le Grand Montréal

Quatre armes à feu et près de deux kilos de cocaïne ont été saisis mercredi, lors de la frappe policière en matière de trafic de stupéfiants dans la grande région de Montréal.

• À lire aussi: Frappe antidrogue à Montréal et sur la Rive-Sud

• À lire aussi: Réseau de trafic de cannabis et de tabac démantelé à Montréal

Les policiers de l’Escouade régionale mixte (ERM) de la Montérégie ont annoncé le bilan des sept perquisitions effectuées dans des résidences de Montréal, Longueuil et Carignan.

Celles-ci ont permis la saisie de 1,8 kg de cocaïne, plus de 400 comprimés de métamphétamine, une quarantaine de grammes de haschich, quatre armes à feu et plus de 40 000 $ en argent.

Au total, 85 policiers ont participé à l’opération.

Aucune arrestation n’a été effectuée, mais les autorités n’excluent pas que des suspects soient épinglés incessamment dans le cadre de cette enquête.