Vente de nourriture interdite : Québec va compenser financièrement les cinémas

Québec va compenser financièrement les cinémas qui rouvriront, mais ne leur permettra pas de vendre du popcorn, a annoncé le premier ministre François Legault jeudi lors d’un point de presse.

• À lire aussi : Tous les développements de la pandémie

• À lire aussi: La guerre du popcorn éclate

Le premier ministre Legault a dit avoir écouté la santé publique et priorisé les activités qui se font le jour pour accommoder le plus d’enfants possible.

Projet de tramway à Québec

Le premier ministre François s’est également prononcé sur le projet de tramway de la Ville de Québec.

« C’est sûr que M. Labeaume n’est pas ouvert à des changements. Ça prend un projet qui répond aux besoins des citoyens », a-t-il mentionné.

-Avec les informations de Vincent Larin