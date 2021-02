[EN DIRECT] Suivez l'atterrissage sur Mars du robot Persévérance piloté par une Québécoise

Sept mois de voyage spatial, des décennies de travail et des milliards de dollars pour répondre à une seule et unique question: la vie a-t-elle un jour existé ailleurs que sur Terre? La quête de la NASA culmine jeudi avec l'atterrissage sur Mars de son dernier robot, Persévérance.

• À lire aussi - Robot Persévérance: une Québécoise aux commandes sur Mars

Officially on console, landing in less than 3 hours. Here we go!!!#CountdownToMars pic.twitter.com/hN3Y16319R — Farah Alibay (@farahalibay) February 18, 2021

Pour la première fois, la mission de l'agence spatiale américaine a comme but explicite de trouver des traces de vie ancienne sur la planète rouge, en collectant pendant plusieurs années jusqu'à une trentaine d'échantillons de roche.

Les tubes scellés devront ensuite être rapportés sur Terre par une future mission, dans les années 2030, afin d'être analysés, et de peut-être enfin pouvoir répondre à «l'une des questions qui nous habitent depuis des siècles, à savoir, sommes-nous seuls dans l'univers?», a souligné mercredi Thomas Zurbuchen, administrateur associé pour la science à la NASA.

Perseverance est le véhicule le plus gros et le plus complexe jamais envoyé sur Mars. Construit au mythique Jet Propulsion Laboratory en Californie, il pèse une tonne, est équipé d'un bras robotique de plus de deux mètres et de 19 caméras.

Il tente jeudi une très périlleuse manoeuvre, sur le site d'atterrissage le plus risqué jamais tenté, en raison de son relief: le cratère de Jezero.

Peu après 15 h 30 (heure de l'Est), il entrera dans l'atmosphère martienne à une vitesse de 20 000 km/h, protégé par son bouclier thermique qui ne sera largué qu'après l'ouverture d'un immense parachute supersonique. Huit moteurs pointés vers le sol finiront de le ralentir avant qu'il ne déploie ses six roues, suspendu le long de câbles jusqu'au contact avec le sol.

Québécoise aux commandes de Perseverance : «c’est un moment extraordinaire»

À quelques heures de l’atterrissage du robot Perseverance sur Mars, la fébrilité est palpable chez Farah Alibay, une Québécoise qui pilotera l’engin.

«Je suis excitée nerveuse. Il ne reste plus que six heures avant qu’on atterrisse sur Mars, donc on commence à le sentir», lance l’ingénieure en aérospatiale en entrevue au Québec Matin.

Elle fait partie de l’équipe qui contrôlera le robot tout au long de sa mission sur la planète rouge, une mission qui regorge de défis.

Journées plus longues

Une des difficultés que vivra l’équipe de pilotage de Perseverance est la longueur des journées martiennes.

«Ce qui est difficile, c’est qu’une journée martienne, c’est 24 heures 39 minutes. Ça veut dire que chaque jour, je commence le travail, même si je commence à 18 heures, heure de Mars, chaque jour, je commence le travail avec 40 minutes de décalage», explique Farah Alibay.

Elle aura donc un horaire rotatif passant de la nuit au jour au fil des semaines.

Délais de communication

Les opérations de Perseverance, dont son atterrissage sur Mars, sont programmées à l’avance puisque les délais de communication sont trop longs entre les deux planètes.

«Tout est préprogrammé parce que Mars est tellement loin que pour qu’un message passe de la Terre vers Mars, même si ça va à la vitesse de la lumière, c’est des ondes radio, ça prend environ, en ce moment, 12 minutes aller et 12 minutes de retour», soutient l’ingénieure.

Si l’équipe conduisait le robot en temps réel, il lui faudrait donc 30 minutes pour recevoir une réponse de la commande envoyée.

L’humain sur Mars

Même si la mission première de Perseverance est de trouver des traces de vie ancienne, le robot est aussi équipé d’appareils qui permettront de récolter des données pour préparer une future arrivée de l’humain sur Mars.

Parmi ces instruments, on retrouve une station météorologique, pour permettre d’en apprendre davantage sur la température et les vents sur la planète rouge, et un radar pour analyser la structure sous le robot.

« Mais le plus intéressant, on a un instrument qui s’appelle MOXIE qui va essayer de démontrer qu’on peut extraire de l’oxygène de l’atmosphère de Mars», affirme Farah Alibay.

La mission primaire doit être d’une durée d’un an martien, soit deux ans terriens, mais la pilote de Perseverance espère en avoir pour plusieurs années.

«On espère avoir assez d’échantillons dans les deux premières années pour montrer que ça vaut la peine d’aller les chercher. Mais comme n’importe quelle mission, elles ont tendance à vivre beaucoup plus longtemps, donc on espère être capable de faire des opérations pour des années», admet-elle.