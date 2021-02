Froid au Texas: les Stars se serrent les coudes

Les violentes conditions météorologiques hivernales qui touchent l’État du Texas et qui ont privé des millions de personnes d’électricité ont permis aux joueurs des Stars de Dallas de se serrer les coudes en ces temps difficiles.

Selon le site NHL.com, le capitaine Jamie Benn et le défenseur Esa Lindell ont fait savoir à leurs coéquipiers que les portes de leur maison respective leur étaient ouvertes. L’attaquant Tyler Seguin a passé le même message, même si ce dernier est présentement en Ontario puisqu’il se remet d’une opération à la hanche droite.

«On s’entraide, on pense constamment aux gens de la ville de Dallas et à tous ceux aux alentours qui sont affectés par la situation, a mentionné Benn au site NHL.com jeudi. En espérant que notre ville et le reste du Texas pourront retrouver de l’électricité et retourner à un semblant de vie normale.»

La formation texane a déjà vu huit de ses matchs être repoussés cette saison en raison de la COVID-19, au début de la présente campagne, et des récentes conditions météorologiques, mais elle devrait être de retour en action sous peu.

Les Stars s’envoleront vers la Floride afin d’y entamer un voyage de cinq matchs contre les Panthers de la Floride et le Lightning de Tampa Bay.