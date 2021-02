Fusils et pistolet: une élue du Congrès américain expose ses armes sur Zoom

Une élue républicaine du Congrès américain connue pour sa farouche défense du droit à porter des armes est apparue jeudi avec, derrière elle, trois fusils et un pistolet, lors de la réunion en ligne d'une commission parlementaire d'ordinaire plus ronronnante.

Siégeant à la Chambre des représentants depuis janvier, Lauren Boebert, 34 ans, s'est déjà fait connaître en affirmant qu'elle comptait garder son arme de poing au Congrès, puis en protestant contre l'installation de détecteurs à métaux à l'entrée de l'hémicycle après l'assaut meurtrier du Capitole.

Cette fervente partisane de Donald Trump voulait dénoncer jeudi une règle de la commission sur les Ressources naturelles interdisant les armes dans sa salle de réunion à Washington.

«Cette règle est absurde», a lancé l'élue depuis sa circonscription du Colorado, lors d'une réunion sur Zoom. «C'est une violation flagrante de nos droits constitutionnels», a-t-elle martelé, ses armes exposées derrière elle sur une étagère.

Une règle «nécessaire», a rétorqué un élu démocrate, Jared Huffman, en la citant en exemple.

«Si quelqu'un veut avoir un autel en l'honneur de son fétichisme des armes en fond Zoom dans sa vie privée, il peut le faire», a-t-il poursuivi sur Zoom.

«Mais il s'agit de notre salle d'audience, et à un moment, nous allons surmonter l'épidémie de COVID et nous allons tous commencer à revenir en personne, et il est donc important de prendre en considération notre sécurité et notre capacité à mener nos affaires civilement et sans nous sentir menacés», a-t-il ajouté.

Les images de Lauren Boebert parlant devant ses armes ont rapidement circulé sur Twitter, suscitant de vives critiques.

Le compte souvent humoristique «Room Rater», qui note les fonds visibles derrière les intervenants dans des réunions Zoom, a dénoncé son choix, en affirmant que «le rangement dangereux d'armes à feu ne fait pas rire».

«Qui a dit qu'elles étaient rangées», a répondu l'élue sur Twitter. «Elles sont prêtes à être utilisées.»

Mariée et mère de quatre enfants, Lauren Boebert est originaire de la ville de Rifle, dans le Colorado. Un nom qui signifie justement «fusil» en anglais.

Elle souligne sur sa page officielle du Congrès que les employés de son restaurant «Shooters Grill», décoré dans un style Western, portent ouvertement leurs armes.