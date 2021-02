Home Hardware change la donne

Avec l’acquisition hier des quincailleries Patrick Morin, l’ontarienne Home Hardware – de concert avec le Groupe Turcotte –, vient bousculer considérablement l’échiquier de l’industrie de la quincaillerie au Québec.

« Personne ne l’avait vu venir, assure Richard Darveau, l’un des témoins les plus attentifs des transformations de cette industrie ces dernières années. Nous savions que Patrick Morin cherchait à vendre. Mais vraiment personne n’aurait pu imaginer que le Groupe Turcotte, Home Hardware, ou même les deux en même temps, puissent s’en porter acquéreurs ! »

Évalué à plus de 9 milliards $ de ventes annuelles, le marché québécois de la quincaillerie est devenu l’un des plus convoités et compétitifs au pays. Encore très fragmenté, il sert de champ de bataille où s’affrontent les grands groupes américains (Lowe’s, Home Depot, ACE), canadiens (Home Hardware, Timber Mart et Castle) et québécois (BMR, Canac, Patrick Morin) de l’industrie.

Consolidation en vue ?

En participant – à la hauteur de 30 % – à l’acquisition de Patrick Morin, l’ontarienne Home Hardware poursuit ainsi de façon inusitée sa conquête du marché québécois. Avec plus de 300 M$ de ventes annuelles, 21 points de vente et quelque 1700 employés, l’entreprise de Saint-Paul-de-Joliette, lui permet d’approcher les 15 % de parts de marché, l’équivalent du Groupe BMR.

« Est-ce qu’on assiste à un nouveau mouvement de consolidation où des marchands indépendants comme Turcotte vont se mettre à jouer au Pac-Man, avec l’aide ou non de grands groupes ? » s’interroge M. Darveau, PDG de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction.

« Impossible de savoir. Mais ce qui est certain, c’est que cette nouvelle risque de rendre l’évolution de l’industrie particulièrement intéressante à suivre au cours des prochaines années. »