«Ticket COVID»: la police ne comprend pas la réalité militaire

Trois militaires de Valcartier qui ont reçu un «ticket COVID» en avril alors qu’ils résidaient à la même adresse ont contesté l’amende de 1546$ estimant que les policières n’ont pas «compris la situation des militaires».

Alors que le Québec était au plus fort du confinement, les policiers de la SQ étaient intervenus le 11 avril dernier dans une petite rue de St-Catherine de la Jacques-Cartier après qu’un voisin ait vu trois adultes à l’extérieur d’une résidence. Arrivées sur place, les policières constatent d’abord qu’une voiture est immatriculée à une adresse de Sherbrooke.

Puis, les trois jeunes adultes se présentent devant les policières, présentent leur carte d’identité militaire et indiquent qu’ils habitent ensemble en colocation depuis déjà quelques mois. Le propriétaire du véhicule, Félix-Sylvestre Fréchette-Loubier ajoute que son auto est à l’adresse de ses parents à Sherbrooke.

Trois infractions

Les policières quittent sans exiger le départ de ce dernier et poursuivent leur «enquête». Elles réalisent alors qu’en plus de son adresse à Sherbrooke, M. Fréchette-Loubier a une adresse sur la base militaire. Pour sa part, Ariane Fournier-Daoust, conjointe du propriétaire de la résidence où ils se trouvent, a une adresse à Gatineau.

Quelques jours plus tard, les trois jeunes militaires reçoivent chacun un constat d’infraction de 1000$ plus les frais en lien avec la Loi sur la santé publique. Constats qu’ils ont contestés en cour.

Réalité militaire

Avec aplomb, les intimés sont venus expliquer la situation en rappelant que leur jeune carrière de militaire les forçait à déménager souvent sans préavis, ce qui explique notamment pourquoi leur véhicule était immatriculé à Sherbrooke et Gatineau, chez leurs parents. «On bouge à gauche et à droit et les militaires gardent une adresse quelque part», a expliqué l’un deux à la juge.

Le propriétaire de la résidence, contrôleur aérien pour l’armée, a fait valoir que son ami et collègue habitait dans son sous-sol depuis un moment et qu’il lui versait, facture à l’appui, des fonds pour payer la nourriture à titre de loyer. «Il était chez nous bien avant qu’on sache même que ça existe la COVID, début février, a témoigné Samuel Pigeon, la seule preuve qu’on a c’est notre parole et les relevés bancaires».

Le procureur a cependant questionné le locataire Frechette-Loubier, sur son adresse dans un «shack militaire», des appartements se trouvant sur la base de Valcartier. Ce dernier a fait valoir à la juge que cette chambre lui coutait 255$ par mois comprenant notamment un garage pour entreposer sa moto, mais que la chambre en question n’était pas un endroit «agréable» pour loger d’où son choix d’habiter chez son ami avant même la pandémie.

«Il ne comprennent pas c’est quoi la situation militaire», a fait valoir Samuel Pigeon. Pour sa part, sa conjointe a plaidé que «c’était un problème d’adresse et non de rassemblement». «On n’a jamais senti qu’on était dans le tord», a ajouté le locataire en rappelant qu’ils ont collaboré avec la police.

Dans les jours précédant les infractions émises aux trois militaires, le Dr Horacio Arruda avait dit en point de presse que ces situations devaient être gérées au «cas par cas». La porte-parole de la SQ avait aussi indiqué que les policiers étaient «en mode sensibilisation».

La juge a pris la cause des trois militaires en délibéré et donnera sa décision en mars.